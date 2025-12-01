La portada de SPORT de hoy martes, 2 de diciembre de 2025

Llega una nueva gran cita para el Barça de Hansi Flick, que protagoniza la portada de SPORT de hoy martes. Esta noche, el Atlético de Madrid visita el Spotify Camp Nou y el equipo blaugrana tiene que defender el liderato conquistado la pasada jornada. El partido se adelanta a la jornada 19, en la que ambos equipos estarán disputando la Supercopa de Europa. Y la actualidad blaugrana se resume en cuatro nombres propios por diferentes motivos.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Aitana Bonmatí vive momentos duros, ya que tendrá que pasar hoy por el quirófano. Una fractura en el peroné sufrida con la selección española obliga a la intervención de la de Sant Pere de Ribes, que deberá estar varios meses de baja.

Ronald Araujo volverá a estar fuera de la convocatoria barcelonista para el choque de esta noche. El uruguayo pide un margen de tiempo al club para recuperarse emocionalmente y regresar a tope.

Hansi Flick habló, como es habitual, en la previa del partido y desveló la causa de su abatimiento en el banquillo tras el encuentro contra el Alavés: el alemán dijo que fue por una discusión con su ayudante, Marcus Sorg, quien fue expulsado.

Finalmente, Lamine Yamal vuelve a tener un examen de categoría. El '10' tiene que demostrar que puede liderar al equipo en la visita de un rival como es otra joven estrella, el rojiblanco Julián Álvarez.

Por otro lado, esta tarde-noche la selección española femenina se jugará la Nations League en el Metropolitano. La escuadra de Sonia Bermúdez, con la ya referida baja de Aitana Bonmatí, se enfrenta a Alemania con el 0-0 de la ida aún presente. La gloria está a un paso.

Los aficionados al motor tienen un buen motivo para disfrutar hoy de nuestro diario. Ofrecemos una entrevista exclusiva con el recién proclamado campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez. El de Cervera se sincera: "Este título lo he pagado muy caro".

SPORT estará desde primera hora en su punto de venta habitual. ¡No se lo pierda!