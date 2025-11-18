La portada de SPORT de hoy martes, 18 de noviembre de 2025

La gran noticia de ayer se conoció a primera hora de la tarde. El Barça comunicó que el partido del próximo sábado contra el Athletic se disputará en el Spotify Camp Nou. La portada de SPORT de hoy martes recoge esta información, destacando que 45.401 espectadores podrán estar presentes en este choque. El club también trabaja para que los dos próximos partidos en casa de la Champìons League se puedan disputar en el coliseo blaugrana.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Fue un día de gran actualidad barcelonista, ya que también se presentó la candidatura de Víctor Font a la presidencia del club, con la presencia del exentrenador blaugrana Xavi Hernández en el acto. Font lanzó un desafío a Laporta en su parlamento.

En el ámbito internacional, la selección española buscará ratificar esta noche su billete directo al Mundial 2026. La escuadra de Luis de la Fuente se enfrenta a Turquía en La Cartuja y solo una debacle le apartaría del pase directo. Quienes lograron ayer su clasificación fueron Alemania y Países Bajos, goleando respectivamente a Eslovaquia y Lituania.

Y en baloncesto, se consumó la firma de Xavi Pascual como nuevo entrenador del Barça. El técnico asume el reto del Palau.

