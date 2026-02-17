La portada de SPORT de hoy martes, 17 de febrero de 2026

Mala noche para el Barça en Girona, con una remontada del equipo de Michel no exenta de polémica. '¡Desesperante!' es el titular que preside la portada de SPORT de este martes. No solo por el hecho de que el Girona levantara el 0-1 de Cubarsí, sino por algunas controvertidas decisiones del árbitro César Soto Grado. Entre ellas, no ordenar la repetición del penalti lanzado -y fallado- por Lamine Yamal pese a que varios jugadores del Girona entraron antes de tiempo en el área. También una falta a Kounde -obviada por el árbitro y el equipo del VAR- precedió al segundo gol de los de Montilivi.

Así, el Barça no solo pierde su cuarto partido de la temporada en LaLiga EA Sports, sino que también cede el liderato en favor de un Real Madrid que hoy afronta el partido de ida del play-off de la Champions League en el campo del Benfica. El técnico del conjunto luso, José Mourinho, confesó que le gustaría "eliminar al Madrid" de la competición.

Otro de los partidos interesantes de la jornada de hoy en Champions será el duelo entre dos equipos de la Ligue 1, Mónaco y PSG. El técnico parisino, Luis Enrique Martínez, protegió públicamente a Dembélé tras las últimas críticas recibidas.

En nuestra edición de hoy ofrecemos una entrevista con el jugador del Asisa Joventut Ricky Rubio, en plena semana de Copa del Rey de basket. "No volví por rendimiento, lo hice para disfrutar del baloncesto", reconoció el jugador de El Masnou.

Y una buena noticia para la afición catalana a la Fórmula 1, después de mucho tiempo de incertidumbre: Barcelona renueva su contrato con el Mundial hasta 2032, si bien albergará pruebas en los años pares. Montmeló seguirá siendo escenario de esta competición.

