La portada de SPORT de hoy martes, 16 de diciembre de 2025

Florentino Pérez desenterró ayer el hacha de guerra contra el Barça. El discurso del presidente del Real Madrid en el brindis navideño del club blanco protagoniza la portada de SPORT de este martes. El veterano dirigente no se mordió la lengua: "El 'caso Negreira' es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional; es posible que algún equipo haya descendido por ello".

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

La rajada de Florentino llega horas antes de que el Barça debute en la Copa del Rey. Lo hará esta noche en el pedro Escartín contra el Guadalajara y con el morbo servido sobre quién ocupará la portería blaugrana. Flick ya dijo ayer que Joan Garcia descansaría. ¿Será Szczesny o Ter Stegen?

Mientras, Rafael Louzán cumple su primer año como presidente de la RFEF. Lo hace en medio de críticas a la labor arbitral, sobre todo procedentes del entorno del Real Madrid. El dirigente aprovechó su aniversario para mandar un mensaje de apoyo al colectivo arbitral ante las andanadas que llegan desde la 'casa blanca'.

Por otra parte, el Barça femenino ató a una de sus estrellas locales. Claudia Pina firmó su renovación hasta 2029, lo que garantiza muchos goles para el equipo que actualmente entrena Pere Romeu.

Continúa la cuenta atrás para el Dakar 2026. En nuestra edición de hoy hablamos con isidre Esteve, un mito de esta competición. "El Dakar me hizo ser mejor persona", confesó el piloto catalán.

Y en basket, nueva cita en la Euroliga para el Barça. El equipo de Xavi Pascual visitará al París con las ausencias de Vesely y Shengelia.

