La portada de SPORT de hoy martes, 14 de octubre de 2025

Alexia Putellas es la protagonista de la portada de SPORT de este martes. En una entrevista exclusiva concedida a nuestra compañera Maria Tikas, la de Mollet del Vallès cuenta cómo rechazó la suculenta oferta que le hizo el PSG el pasado verano. "Pregunté al Barça: '¿Me queréis?' Y se acabó el debate", señaló la capitana del FC Barcelona.

Además, la jugadora reconoció su autoexigencia sobre el césped: "Siempre intento dar lo mejor de mí. Busco la perfección sabiendo que nadie es perfecto". Una larga e interesante entrevista que ocupa las primeras páginas de esta edición.

Mientras, la selección española masculina intentará asegurar esta noche su clasificación para el Mundial 2026 por la vía rápida. Un triunfo contra Bulgaria en Valladolid prácticamente allanaría el camino de los de Luis de la Fuente, a falta de las dos últimas jornadas de su grupo, que se disputarán en el parón de noviembre. El seleccionador no podrá contar con el barcelonista Ferran Torres, quien ayer regresó a Barcelona tocado.

En MotoGP, la atención no estaba puesta ayer en el asfalto sino en el quirófano. Y es que el nuevo campeón del mundo de la máxima categoría fue operado en Madrid. "Todo ha ido bien", informó el propio piloto en sus redes sociales una vez acabada la intervención quirúrgica.

Por su parte, el Barça de basket afronta una nueva prueba en la Euroliga después del varapalo del pasado domingo en la Liga Endesa contra el Hiopos Lleida. Los de Peñarroya visitan esta tarde al Maccabi de Tel Aviv en el inicio de un nuevo 'tour' exigente para el equipo.

