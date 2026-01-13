La portada de SPORT de hoy martes, 13 de enero de 2026

La bomba informativa estalló entrada la tarda: Xabi Alonso fue destituido como entrenador del Real Madrid. '¡Fulminado!' es el titular que preside la portada de SPORT de este martes, después de que Florentino Pérez decidiera prescindir de su entrenador tras la derrota blanca en la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Y el sustituto es un hombre de la casa, Álvaro Arbeloa. El hasta ahora técnico del Castilla se hace cargo de la plantilla blanco, prensando en el partido de Copa del Rey de mañana en el Carlos Belmonte de Albacete.

Mientras, el Barça sigue a lo suyo. La conquista de la Supercopa de España en Jeddah refuerza la ambición del equipo de Hansi Flick, que aspira a lograr el triplete de grandes títulos que la entidad ya ha logrado en otras dos ocasiones, por ninguna su eterno rival: Copa, Liga y Champions.

Para este objetivo, el entrenador alemán contará con un nuevo refuerzo, que es un viejo conocido. Joao Cancelo pasó la revisión médica en Barcelona y hoy será presentado de forma oficial.

Los octavos de final de la Copa del Rey arrancan esta noche, con un partidazo en riazor entre Deportivo y Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone aprovechó la rueda de prensa previa para pedir perdón a Vinícius por su pique en la Supercopa.

Y en el Espanyol se confirmaron los peores presagios. Javi Puado se rompió el cruzado en Valencia y dice adiós a lo que resta de temporada. El delantero se verá obligado a pasar por el quirófano.

En el ámbito polideportivo, 62 municipios catalanes verán pasar la edición 2026 del Tour de Francia, cuya salida se realizará a principios de julio en Barcelona.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!