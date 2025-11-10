La portada de SPORT de hoy, martes 11 de noviembre de 2025 es: "¡QUÉ BUENO QUE VOLVISTE!". Leo Messi sorprende con un viaje relámpago a Barcelona y visita el Spotify Camp Nou sin conocimiento del club: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador”.

Messi explica hoy en una entrevista en la web de SPORT, en exclusiva, las razones por las que quiere regresar. En una charla en exclusiva mundial, el argentino desvelará las razones por las que tenía tantas ganas de regresar a la Ciudad Condal después de cuatro años sin pisar la ciudad y entrar en el estadio en el que tanto disfrutó durante 16 años como jugador del primer equipo

En baloncesto, ya existe un principio de acuerdo con Xavi Pascual para convertirse en el sustituto de Joan Peñarroya para tomar las riendas del banquillo azulgrana.