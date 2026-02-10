La portada de SPORT de hoy martes, 10 de febrero de 2026

Comienza la carrera electoral en el Barça y Leo Messi puede ser uno de los nombres que suene con fuerza estos días. 'Messi en clave electoral' es el tema que encabeza la portada de SPORT de este martes. De momento, el jugador no se ha reunido con ningún precandidato ni tiene previsto hacerlo próximamente. Además, no podrá votar ya que las elecciones coincidirán con u día de partido del Inter Miami en la MLS. No obstante, el rosarino va a estar muy atento a lo que suceda y sigue pensando en regresar a Barcelona en los próximos años.

Estas son algunas de las claves que marcan el papel de Messi en estos comicios que arrancaron ayer con la dimisión de Joan Laporta para presentarse a la reelección, mientras que Rafael Yuste se convierte en presidente accidental. A partir de hoy y hasta el próximo día 15, SPORT dedicará páginas especiales al seguimiento de todo lo que suceda en este período fundamental para el futuro del FC Barcelona.

En el Real Madrid siguen habiendo problemas latentes. El último de ellos es el divorcio deportivo entre el actual entrenador, Álvaro Arbeloa, y el capitán blanco, Carvajal. Un frente abierto que se pudo comprobar en el último partido de los madridistas, en el campo del Valencia.

La jornada 24 de LaLiga EA Sports acabó ayer en La Cerámica con un resultado de escándalo desfavorable al Espanyol. Los de Manolo González cayeron por 4-1 y siguen sin levantar cabeza, Cuarta derrota consecutiva en el campeonato y seis jornadas ya sin conocer la victoria.

En el mundo del motor, las miradas estaban puestas en la presentación del nuevo monoplaza de Aston martin que pilotará esta temporada Fernando Alonso. "Tenemos todo de nuestro lado", avisó el piloto asturiano.

