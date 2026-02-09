La portada de SPORT de hoy lunes, 9 de febrero de 2026

Joan Laporta habló claro en su última entrevista antes de iniciar su camino electoral. El presidente del Barça dimite hoy para presentarse a la reelección. Sus palabras protagonizan la portada de SPORT de este lunes, con un mensaje en el que saca pecho: "Dicen que soy presidencialista, pero me mojo y doy la cara". Además de reivindicar su gestión, Laporta dio por finiquitado el tema de la Superliga y defendió el trabajo de Deco en la dirección deportiva blaugrana.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Ya en clave electoral, uno de los precandidatos, Víctor Font, presentó su sede electoral con un mensaje a quienes ejerzan su derecho a voto: "Hay miles de socios que creen que el club necesita un cambio".

En LaLiga EA Sports, el Real Madrid necesitó muy poco para lograr un triunfo sin problemas en el campo de un pobre Valencia. Los de Arbeloa continúan un punto por debajo del Barça en la clasificación de la competición.

Mientras, el Girona se quedó con la miel en los labios en su visita al Sánchez Pizjuán. Los de Míchel empataron contra el Sevilla después de mandar durante casi todo el partido y de disponer de un penalti en el tiempo añadido, pero Vlachodimos adivinó las intenciones de Stuani.

La jornada se cerrará esta noche en La Cerámica, con un Villarreal-Espanyol en el que los de Manolo González intentarán redimirse de sus últimos tropiezos en LaLiga EA Sports.

Del fútbol al basket. En la Liga Endesa, el Barça de Xavi Pascual sufrió de lo lindo para asegurar su victoria en el Palau Blaugrana ante un luchador Bàsquet Girona, que batalló hasta el final. Por cierto, el Barça supo ayer que se enfrentará en los cuartos de final de la Copa del Rey al UCAM Murcia.

En balonmano, nuevo título para el FC Barcelona, que se impuso en la final de la Copa de España al Valladolid por 24-32. Es el último título de Joan Laporta durante el segundo período de su presidencia del club.

Y de cara al futuro, se empieza a atisbar el sueño del nuevo Palau Blaugrana, después de mucho tiempo de incertidumbre. Todo apunta a que la flamante instalación podría estar lista la temporada 2029-2030.

Noticias relacionadas

Estos son algunos de los argumentos informativos que desarrollamos este lunes en una nueva edición de SPORT. Desde primera hora de la mañana, en su punto de venta habitual.