Esta es la portada de SPORT de hoy lunes, 8 de diciembre de 2025

El gran protagonista de la portada de SPORT de hoy es el batacazo del Real Madrid ante el Celta: 'Desquiciados'. El partido dejó una nefasta imagen: el conjunto blanco acabó el duelo con nueve futbolistas y visiblemente frustrado con el arbitraje.

Esta es la portada de hoy lunes, 8 de diciembre de 2025 / Sport.es

En clave azulgrana, Hansi Flick ha inventado un nuevo Lamine Yamal: en la mediapunta, el técnico alemán está dando un rol cada vez más determinante al internacional español.

En LaLiga, el Elche logró un triunfo contundente ante el Girona, que sigue sumido en una dinámica negativa. Además, el Espanyol doblegó al Rayo Vallecano gracias a un lanzamiento desde el punto penalti que mantiene al equipo perico en la pelea por los puestos de Europa.

En la Liga Endesa, el Barça de baloncesto mostró una clara superioridad frente al Morabanc Andorra, imponiéndose por una diferencia amplia que consolida su buen momento tras la llegada de Xavi Pascual.

En motor, Lando Norris es el campeón del Mundial de F1. El piloto inglés cerró la temporada con un triunfo en Abu Dhabi, culminando un año de máxima exigencia y fantásticos resultados.