La portada de SPORT de hoy lunes, 6 de octubre de 2025

El Barça vivió ayer ante el Sevilla uno de los peores partidos desde que Hansi Flick está en el banquillo. 'Sin excusas' es el titular que preside la portada de SPORT de este lunes. Fue un naufragio en toda regla en el que hubo decisiones polémicas del árbitro y su equipo de VAR, pero que en ningún caso sirven para justificar un resultado tan contundente, en el que el conjunto blaugrana dejó sensaciones preocupantes.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Un 4-1 que supone que el Barça pierda el liderato, en favor del Real Madrid, que ganó el sábado al Villarreal. En la jornada de ayer, el Espanyol también vivió una derrota en casa contra el Real Betis. Y eso que Puado dispuso de un penalti en el minuto 102, pero vio cómo el exportero blanquiazul Pau López rechazaba el esférico.

Otro equipo que pinchó fue el Atlético, en su visita a Balaídos. El Celta igualó gracias a Iago Aspas un gol inicial de Starfelt en propia puerta, jugando en superioridad numérica después de que Lenglet fuera expulsado al ver la segunda amarilla antes del descanso.

Finalmente, en MotoGP Fermín Aldeguer fue el gran protagonista del GP de Indonesia, al lograr la victoria. El nuevo campeón mundial, Marc Márquez, sufrió una caída y en las próximas horas conocerá el alcance de la misma.

