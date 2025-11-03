La portada de SPORT de hoy lunes, 3 de noviembre de 2025

El Barça hizo los deberes contra el Elche y logró un triunfo que supone una reacción positiva tras la derrota de la pasada jornada en el Santiago Bernabéu. Y esa reacción protagoniza la portada de la edición de SPORT de este lunes, con la imagen de Lamine Yamal presidiendo la primera plana.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El de Rocafonda abrió la lata en un partido complicado, ya que el Elche planteó una gran batalla e incluso pudo inquietar más a Szczesny. Los tantos de Ferran Torres y Rashford dieron tranquilidad a los de Hansi Flick, que siguen a cinco puntos del Real Madrid.

La cruz catalana de la jornada fue para el Espanyol, que pagó una mala primera parte en su visita a Mendizorroza. El Alavés tumbó a los de Manolo González por la mínima.

Tampoco le fueron bien las cosas al Barça femenino, que vivió su primer KO como visitante en la Liga F en los últimos dos años. La Real Sociedad acabó con la buena racha fuera de casa de las de Pere Romeu.

Y hablando de tropiezos, también fue sonado el del Barça de basket en el Palau Blaugrana. Pese a recortar una diferencia de puntos importante, los de Peñarroya sucumbieron frente al UCAM Murcia por 78-81-

