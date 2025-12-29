COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy lunes, 29 de diciembre de 2025
"Volverá el Gavi de siempre"
SPORT.es
Quedan pocos días para que se inicie 2026, el año en el que Gavi regresará a los terrenos de juego. El jugador andaluz es el protagonista de la portada de SPORT este lunes en una entrevista concedida a nuestro diario. "Volverá el Gavi de siempre", manifestó el jugador, que confía en reaparecer en febrero, siguiendo los plazos previstos. "La recuperación va muy bien", confesó Gavi, quien espera estar a punto para la recta final de la temporada y llegar al Mundial.
Mientras, en Dubái, el Barça fue protagonista de la gala de los Global Soccer Awards. Lamine Yamal recogió los galardones al Mejor Sub-23, Mejor Delantero y Premio Maradona. Otros barcelonistas premiados en la gala fueron Hansi Flick, Raphinha y Aitana Bonmatí.
La noticia triste del día fue el fallecimiento de quien fuera vicepresidente del FC Barcelona Carles Vilarrubí, a los 71 años de edad. El barcelonismo se tiñó de luto en estas últimas jornadas de 2025.
En el mundo del tenis, ayer se vivió un nuevo episodio de la llamada 'batalla de los sexos'. La protagonizaron Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios, en unas condiciones de pista y juego más que discutibles, con victoria cómoda para el australiano por un doble 6-3.
Y en basket, el Barça sumó un nuevo triunfo en la Liga Endesa. Esta vez, en el Bilbao Arena, donde hasta ahora no había ganado nadie al equipo vasco. Partidazo de Willy y Satoransky en Miribilla para firmar un 66-71 favorable a los de Pascual.
Estos son algunos de los argumentos informativos que desarrollamos en la edición de SPORT de este lunes. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.
- El Barça puede pagar cara la explosión de Trincao
- Los errores del Barça con Vitor Roque: una llegada prematura y un alto precio para romper su vinculación
- Otra alternativa de Flick para el central
- El Spotify Camp Nou da otro paso adelante: imagen espectacular desde el asiento más alto
- Mika Mármol, un posible ingreso que se cae para el Barça
- El lío que se le viene al Barça en la portería
- Las prisas de Marc Guéhi condicionan su fichaje por el Barça
- Nuevos detalles de la denuncia de la ex nutricionista del Madrid: 'No cambies nada o te echamos, así llevamos 15 Champions