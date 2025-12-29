La portada de SPORT de hoy lunes, 29 de diciembre de 2025

Quedan pocos días para que se inicie 2026, el año en el que Gavi regresará a los terrenos de juego. El jugador andaluz es el protagonista de la portada de SPORT este lunes en una entrevista concedida a nuestro diario. "Volverá el Gavi de siempre", manifestó el jugador, que confía en reaparecer en febrero, siguiendo los plazos previstos. "La recuperación va muy bien", confesó Gavi, quien espera estar a punto para la recta final de la temporada y llegar al Mundial.

Mientras, en Dubái, el Barça fue protagonista de la gala de los Global Soccer Awards. Lamine Yamal recogió los galardones al Mejor Sub-23, Mejor Delantero y Premio Maradona. Otros barcelonistas premiados en la gala fueron Hansi Flick, Raphinha y Aitana Bonmatí.

La noticia triste del día fue el fallecimiento de quien fuera vicepresidente del FC Barcelona Carles Vilarrubí, a los 71 años de edad. El barcelonismo se tiñó de luto en estas últimas jornadas de 2025.

En el mundo del tenis, ayer se vivió un nuevo episodio de la llamada 'batalla de los sexos'. La protagonizaron Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios, en unas condiciones de pista y juego más que discutibles, con victoria cómoda para el australiano por un doble 6-3.

Y en basket, el Barça sumó un nuevo triunfo en la Liga Endesa. Esta vez, en el Bilbao Arena, donde hasta ahora no había ganado nadie al equipo vasco. Partidazo de Willy y Satoransky en Miribilla para firmar un 66-71 favorable a los de Pascual.

