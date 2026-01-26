La portada de SPORT de hoy lunes, 26 de enero de 2026

El Barça vio cómo el Real Madrid se fue a dormir el pasado sábado como líder... pero lo descabalgó antes de la merienda. Triunfo espectacular contra el Oviedo, tal como reza la portada de SPORT de este lunes. No solo por el 3-0 sino por la épica de jugar bajo una intensa lluvia en la recta final, además de un golazo de tijera de Lamine Yamal que puso boca abajo el Spotify Camp Nou.

Un punto de ventaja sobre el Real Madrid y ocho sobre el Atlético. El Barça recupera el liderato en la jornada previa a la última fecha de competición en la fase de Liga de la Champions League, en la que los de Flick se jugarán su entrada en el Top-8.

Mientras, Dro está a punto de ser pasado en el Barça, ya que se encuentra en París para firmar su compromiso con el PSG. El gallego jugará a las órdenes de Luis Enrique, previo pago del traspaso por parte del club parisino.

La jornada 21 de LaLiga EA Sports se cierra esta noche en Montilivi. El Girona recibe al Getafe con la intención de mantener su buena racha de resultados. Ter Stegen está listo para estrenarse ante la que será su nueva afición, siempre que Míchel le haga debutar.

En el Open de Australia, Carlos Alcaraz continúa con paso firme y ya está en los cuartos de final. Su próximo rival será un tenista local, el australiano Alex de Miñaur.

Y en basket, mala tarde para el Barça de Xavi Pascual. El conjunto blaugrana vio truncada su buena racha en la Liga Endesa desde el retorno del técnico catalán. La Laguna Tenerife le derrotó en el Palau Blaugrana por 82-89.

