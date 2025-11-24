La portada SPORT de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

El Madrid volvió a tropezar y, esta vez, el resbalón tiene doble lectura: ni señorío ni fútbol. En Elche, el equipo blanco firmó un pobre empate (2-2) que lo deja solo un punto por encima del Barça, y lo hizo con esa sensación de vacío competitivo que la imagen del equipo en el césped ya no consigue disimular. La noche, lejos de invitar a la autocrítica, se enrareció aún más por lo institucional: Florentino Pérez utilizó la asamblea para arremeter contra el Barça, Javier Tebas y la UEFA, en un discurso que el madridismo más complaciente celebrará, pero que obvia lo esencial: lo que sucede dentro del campo.

La portada SPORT de este lunes / SPORT.es

En clave azulgrana, el foco apunta al próximo examen ante el Chelsea. Las noticias llegan en dos sentidos: Rashford está de vuelta y Pedri no llega, ausencia que obliga a ajustar el plan. Sin dramatismos, pero con realismo: tocará competir sin el faro de siempre.

En polideportivo, el nuevo Barça de Xavi Pascual pisa firme. Victoria a domicilio en Gran Canaria (61-72), triunfo serio y maduro que confirma el buen aterrizaje del técnico y la línea ascendente del equipo en la pista. Señales de identidad y resultados: la combinación que ilusiona al barcelonismo.

En la Copa Davis, España se quedó sin la Ensaladera tras caer 2-0 ante Italia. Un golpe seco que no admite matices: no hubo remontada posible y el título se quedó en casa.