La portada de SPORT de hoy lunes, 23 de febrero de 2026
Solo hay un líder
El Barça cumplió contra el Levante y recuperó el liderato de LaLiga EA Sports. 'Solo hay un líder' es el titular que encabeza la portada de SPORT de este lunes. Los de Flick vencieron por 3-0 y vuelven a aventajar al Real Madrid por un punto de diferencia. Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López anotaron los tantos barcelonistas.
Mientras, en Madrid aumentan las dudas con su actual entrenador, Álvaro Arbeloa, después de la dolorosa derrota en El Sadar ante Osasuna. Y todo, antes de afrontar el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League contra el Benfica.
La jornada de LaLiga EA Sports se cierra esta noche en Mendizorroza. El Girona, con la moral por las nubes después de sus últimos resultados, visita al Alavés.
En el mundo del basket, la gran noticia del día fue el triunfo del Kosner Baskonia en la final de la Copa del Rey, disputada en el Roig Arena de Valencia. Los vitorianos se impusieron al Real Madrid por 89-100 con una gran remontada.
Y ayer se puso punto final a los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Milán-Cortina. Los Alpes franceses serán el escenario de la próxima cita olímpica en 2030.
