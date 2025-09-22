La portada de SPORT de hoy lunes, 22 de septiembre de 2025

Nuevo triunfo del Barça de Flick en LaLiga EA Sports con un protagonista goleador: Ferran Torres. El 'Tiburón' firmó un doblete con el que preside la portada de SPORT de hoy lunes. Dani Olmo cerró la cuenta goleadora en la segunda parte. El Getafe no tuvo opciones en un choque en el que la peor noticia fue la lesión de Fermín López en los últimos instantes.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Al que no le fueron nada bien las cosas fue al Atlético. El equipo de Diego Pablo Simeone no pasó del empate en su vista a Son Moix y ve cómo cada vez está más lejos de las posiciones cabeceras de la clasificación.

En Fórmula 1, gran domingo para Carlos Sainz. El piloto madrileño brilló en el GP de Azerbaiyán y subió al podio por primera vez desde que pilota un Williams. Soio Verstappen y Russell acabaron por delante de él.

Por su parte, el BAXI Manresa se alzó con la Lliga Catalana en Tarragona. El equipo de la capital del Bages derrotó en la final al Joventut de Ricky Rubio por 83-79.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!