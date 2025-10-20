La portada de SPORT de hoy lunes, 20 de octubre de 2025

La Asamblea de Compromisarios del FC Barcelona es el principal argumento de la portada de SPORT de este lunes. La junta directiva de Joan Laporta vio aprobada la liquidación de la temporada pasada, el presupuesto de la actual y también el nuevo proyecto de Grada d'Animació, si bien no fue de lo único que se trató en esta larguísima cita. El presidente blaugrana habló de las negociaciones ante la multa de la UEFA y reconoció que el organismo europeo "quería sancionarnos sin Champions".

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Laporta también arremetió contra la oposición y criticó al árbitro Gil Manzano después de su actuación en el partido del pasado sábado contra el Girona. También emplazó a Leo Messi para un homenaje que sirva para reinaugurar de forma oficial el nuevo Spotify Camp Nou.

Al margen de la Asamblea, ayer se supo también que el club piensa recurrir la tarjeta roja que vio Hansi Flick en los últimos minutos del Barça-Girona, con el objetivo de que no sea sancionado y pueda sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu el próximo domingo.

Y hablando del Real Madrid, el equipo de Xabi Alonso mantuvo el liderato pese a sudar sangre en Getafe. No fue hasta que Munuera Montero expulsó a Nyom por una presunta agresión a Vinícius que los blancos no decantaron el partido. Fue con un gol de Mbappé tras pase de Güler. Después, Vinícius 'expulsó' también a Álex Sancris y el 'Geta' se quedó prácticamente sin opciones. Polémica y tres puntos a Chamartín.

En basket, el Barça mostró su mejor versión en Málaga. Victoria de mérito de los de Joan Peñarroya en la pista del Unicaja. Shengelia fue el jugador más destacado del conjunto barcelonista.

Y en MotoGP, el gran protagonista de la jornada en el GP de Australia fue Raúl Fernández, quien logró de forma sorprendente el primer triunfo de su carrera.

Un domingo cargado de noticias que analizamos este lunes en la edición de SPORT, que encontrará en su punto de venta habitual a primera hora.