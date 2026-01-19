La portada de SPORT de hoy lunes, 19 de enero de 2026

La derrota del Barça ante la Real Sociedad es la gran protagonista de la portada de SPORT: "Se acabó la racha". Tras once partidos consecutivos ganando, los de Hansi Flick perdieron en San Sebastián.

Esta es la portada de SPORT de hoy, 19 de enero de 2026 / Sport.es

El Barça lo intentó hasta el final, pero el VAR y los palos frustraron los planes del equipo de Hansi Flick.

En la Copa África, se vivió una final totalmente surrealista: el colegiado pitó un penalti a favor de Marruecos en los últimos instantes y los jugadores de Senegal amenazaron en abandonar el encuentro. Finalmente, volvieron y terminando conquistando la final.

En polideportivo, el Barça venció por la mínima ante el San Pablo Burgos, en un duelo que tuvo un final de infarto. En tenis, Alcaraz debutó ante Walton en un duelo que fue más difícil de lo esperado.

Todo esto y mucho más en sus quioscos de confianza.