La portada de SPORT de hoy lunes, 17 de noviembre de 2025

Comienza una nueva semana de noviembre y este lunes el protagonista de la portada de SPORT es Luis Suárez. El uruguayo concedió una entrevista exclusiva a este diario, en la que reconocía que es "ejemplo de rebeldía" por cómo ha gestionado su carrera deportiva. El que fuera '9' del Barça señaló que su deseo es regresar a Barcelona una vez cuelgue las botas. "Soy hincha del Barça y volveré a vivir allí", manifestó.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Una amplia conversación en la que Suárez repasa toda su trayectoria deportiva y, cómo no, sus grandes recuerdos de su paso por el FC Barcelona, cuando formó la celebrada MSN con sus compañeros Messi y Neymar. Lectura recomendada para el día de hoy.

No fue un domingo feliz para el Barça Atlètic. Los de Belletti doblaron la rodilla en su visita a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, en el derbi de filiales contra el Espanyol B. Un gol de Ferran Gómez en la segunda parte decidió la suerte del partido.

Tampoco fue un gran domingo para el número 1 del mundo en tenis. Carlos Alcaraz perdió la gran final de las ATP Finals contra el italiano Jannick Sinner, quien se impuso en dos sets. Ahora, el de El Palmar se prepara para liderar a España en la Copa Davis que también se va a jugar en Italia.

Acabó el Mundial de MotoGP y se realizó la gran gala de la FIM como colofón a esta gran temporada para los hermanos Márquez. Marc y Álex recibieron el reconocimiento del mundo del motociclismo tras su primer y segundo puesto en el campeonato.

Y la gran fiesta del fútbol americano se vivió en el ahora denominado Bernabéu a secas. Miami se impuso a Washington por 16-13 y el recinto de Chamartín vibró con el espectáculo.

