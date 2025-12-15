La portada de SPORT de hoy lunes, 15 de diciembre de 2025

Llega el debut del Barça en la Copa del Rey 2025-2026 y se plantea un dilema en la portería. Hansi Flick tiene que decidir si Marc André Ter Stegen será titular en el Pedro Escartín mañana lunes, como destaca la portada de SPORT de este lunes. Con Joan Garcia como fijo en la portería tanto en LaLiga EA Sports como en la Champions, habrá que ver si el técnico alemán apuesta por su compatriota en la competición del KO, una vez recuperado de su última operación.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Al margen de esta disyuntiva, lo que está claro es que Flick está acertando con sus apuestas esta temporada y está muy cerca de definir su once ideal. Las recuperaciones de los últimos lesionados le están facilitando esta decisión.

Mientras, Xabi Alonso se tomó un respiro en Mendizorroza. El Real Madrid venció al Alavés por 1-2, con los goles de Mbappé y Rodrygo que dan algo de vida al entrenador tolosarra, cada vez más cuestionado en Chamartín.

En la Premier League, gran resultado del Manchester City en su visita a una de las revelaciones de la temporada, el Crystal Palace. 0-3 para los de Pep Guardiola, que se mantienen cerca del Arsenal de Mikel Arteta en la clasificación.

Se acerca el inicio del Dakar 2026 y Laia Sanz ya está preparada ante esta gran cita. En declaraciones a SPORT, la piloto se sincera: "Del palo del último Dakar salió energía positiva".

Y en basket, nueva exhibición del Barça de Xavi Pascual. Esta vez fue en la Liga Endesa, en su visita al Baxi Manresa. 62-89 para los barcelonistas, que siguen en un gran momento.

