La portada de SPORT de hoy lunes, 12 de enero de 2026

El Barça volvió a triunfar en Jeddah. Por segunda temporada consecutiva, los de Hansi Flick derrotaron al Real Madrid en la final de la Supercopa de España. 'Más que campeones' es el titular que preside la histórica portada de SPORT, de esas que no puede faltar en el archivo de todo buen culé que se precie.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

La final fue muy vibrante y no se decidió hasta los compases finales. Un doblete del mejor jugador del partido, el gran Raphinha, y un tanto de Lewandowski contrarrestaron los conseguidos por Vinícius y Gonzalo en la primera parte.

El triunfo del Barça cerró una intensa jornada deportiva, en la que el Espanyol arrancó un punto amargo en su visita al Ciutat de València. El Levante empató en un minuto el gol logrado por Carlos Romero y la peor noticia del partido para los blanquiazules fue la lesión de Javi Puado.

Por su parte, el Barça de basket volvió a agradar a la afición del Palau Blaugrana y dio buena cuenta del colista de la Liga Endesa, el Covirán Granada. 108-71 para los de Xavi Pascual, que no tuvieron piedad del quinteto nazarí.

Todo esto y mucho más, en la edición de SPORT de hoy lunes. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.