La portada de SPORT de hoy lunes, 10 de noviembre de 2025 es: "PRESIÓN AL MADRID". El Barça supo aprovechar el tropiezo del equipo blanco en Vallecas y ya está solo a tres puntos del equipo blanco. Lewandowski fue decisivo con un hat-trick, Lamine aportó un tanto y Rashford brilló con dos asistencias.

Una de las noticias del día ha sido la destitución de Joan Peñarroya como entrenador del Barça de baloncesto, tras una nueva derrota ante el Girona. El club ya empieza la búsqueda de su sustituto.

En la Premier League, el Manchester City de Pep Guardiola se impuso con claridad al Liverpool en el 'clásico' inglés, recuperando su hegemonía y con un nuevo gol de Haaland (3-0).

Ahora llega el parón de selecciones, con la oportunidad de descansar para algunos y el riesgo de lesión para otros. España jugará ante Georgia y ante Turquía el 15 y 18 de noviembre.