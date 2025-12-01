La portada de SPORT de hoy lunes, 1 de diciembre de 2025

Al final, se quedó un buen domingo... para el Barça. El equipo blaugrana sigue durmiendo líder en solitario después de un nuevo pinchazo del Real Madrid, tal como refleja la portada de SPORT del primer día del último mes del año. Los de Xabi Alonso empataron en su visita a Montilivi, ante un Girona que supo sufrir frente a un Madrid impotente en el juego ofensivo. Otro partido pésimo de los blancos, que aumenta las dudas sobre el proyecto del técnico tolosarra.

Esta es la portada de SPORT de hoy

Y hablando de dudas, la plantilla del Barça no tiene ninguna respecto al momento del equipo blaugrana. En el vestuario tienen fe en que el FC Barcelona "va a mejorar, seguro". El próximo examen al liderato será mañana, en el partido adelantado a la jornada 19 contra el Atlético.

Mientras, el Espanyol sigue a lo suyo y sumó tres importantes puntos en su visita al Celta. Kike García siguió alimentando la ilusión de la afición blanquiazul con un gol en los últimos minutos para romper lo que parecía un inamovible 0-0.

Malas noticias para Aitana Bonmatí. La Balón de Oro blaugrana tuvo que abandonar la concentración de la selección española de cara a la vuelta de la final de la Nations League contra Alemania. Una fractura de peroné que le mantendrá un mínimo de dos meses de baja, a la espera de las pruebas médicas.

Por su parte, Leo Messi y su Inter Miami estarán en la finalísima de la MLS, después de imponerse en la Conferencia Este con un contundente triunfo contra el New York City. Una oportunidad para el rosarino de sumar un nuevo título a su gran palmarés.

En Fórmula 1, Qatar no sentenció el título mundial. Verstappen se impuso y retrasa la consecución una semana, antes de la última prueba del campeonato. Carlos Sainz también subió al podio, como tercer clasificado.

