La portada de SPORT de hoy jueves, 9 de octubre de 2025

Marc André Ter Stegen tiene en estos momentos el balón en las manos para tomar una decisión. El meta alemán es el protagonista de la portada de SPORT de este jueves ya que sabe que si quiere jugar el próximo Mundial, deberá ser titular donde juegue. En el Barça su situación es complicada porque el club tiene inscrito a Joan Garcia para toda la temporada. No obstante, la entidad blaugrana está abierta a que Ter Stegen se quede cuando esté recuperado. Un gran dilema para él.

Mientras, ayer se confirmó lo que era una evidencia: el Villarreal-Barça del próximo 20 de diciembre se disputará en Miami. Una decisión que tiene voces críticas. Entre ellas, la de un jugador barcelonista, Frenkie de Jong: "No me gusta que vayamos a jugar allí".

En otro orden de cosas, el ahora delantero del Elche Rafa Mir se va a ver obligado a pasar por los tribunales, ya que ayer se supo que será procesado por un delito de presunta agresión sexual. El futbolista defiende su inocencia, pero los juzgados serán quienes decidirán.

En la actualidad madridista, hay tranquilidad respecto a Kilian Mbappé, ya que todo apunta a que Francia no correrá riesgos con él en los próximos partidos de clasificación para el Mundial. El jugador blanco apunta al banquillo.

También hay tranquilidad en el Espanyol. Y más, después de que se cerrara el acuerdo de compraventa del club, por lo que ya se puede decir que Alan Pace es el dueño de la entidad blanquiazul. Se pone fin a la 'era Chen' y llegan nuevos aires a las filas espanyolistas.

Finalmente, recogemos en portada las declaraciones del jugador del Barça de balonmano Dika Mem en una entrevista concedida a SPORT: "Queremos llegar a la Final Four".

