La portada de SPORT de hoy jueves, 8 de enero de 2026

El Barça abrió a lo grande su participación en la Supercopa de España. 'Manita y a la final' es el titular que preside la portada de SPORT de este jueves, después de la exhibición de los de Hansi Flick frente al Athletic de Ernesto Valverde, que no tuvo ni una opción de meterse en la final del domingo.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Un doblete de Raphinha y los tantos de Ferran Torres, Fermín López y Roony Bardghji certificaron la cómoda victoria blaugrana, corroborada por una nueva portería a cero de Joan Garcia, esta vez cara a cara con el portero titular de la selección española, Unai Simón.

Ahora, el Barça espera rival para el domingo, que saldrá del partido que esta noche disputarán Real Madrid y Atlético. Un derbi madrileño en Jeddah con sabor a revancha, recordando el 5-2 que los de Simeone asestaron al equipo de Xabi Alonso hace meses en el Metropolitano.

Ayer se celebró el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. El Barça debía ser emparejado con un equipo de Segunda División y la suerte deparó que se deba enfrentar al líder de la categoría, el Racing de Santander, en los Campos de Sport de El Sardinero. La eliminatoria se disputa a partido único.

Mientras, continúa el Dakar en marcha con una etapa maratón en la que Carlos Sainz marcha cuarto en la general y Schareina ya es líder en la categoría de motos.

Estos son algunos de los argumentos que desarrollamos hoy en nuestra edición de SPORT. La encontrará desde primera hora de la mañana en su punto de venta habitual.