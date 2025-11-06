La portada de SPORT de hoy jueves, 6 de noviembre de 2025

El FC Barcelona tuvo que conformarse con un empate en su visita al campo del Brujas. 'Solo se salva Lamine' es el titular que preside la portada de SPORT de hoy jueves. Y es que el equipo de Hansi Flick dio una preocupante imagen de fragilidad en su cuarto partido de esta Champions League. El Barça empataba... y a renglón seguido el Brujas se ponía otra vez por delante. Únicamente el de Rocafonda se salvó de la quema en un partido para olvidar... o para reaccionar.

No fue una jornada nada positiva para los equipos de LaLiga EA Sports en la máxima competición continental. El Athletic de Valverde cayó por 2-0 en el campo del Newcastle y cosechó su tercera derrota en lo que llevamos de torneo, mientras que el KO del Villarreal en el campo del modesto Pafos fue estrepitoso. Tanto, que su entrenador, Marcelino García Total, estalló en la sala de prensa.

También seguían resonando los ecos de la derrota del Real Madrid en Anfield. Un choque que pasó factura a los de Xabi Alonso, con varios jugadores señalados. Pese a que los blancos siguen en el 'top 8', llegan las dudas.

Volviendo a la actualidad blaugrana, el presidente del club, Joan Laporta, habló en las horas previas al Brujas-Barça para dar una noticia que a buen seguro gustará a la afición blaugrana: el regreso al Spotify Camp Nou será el 22 o el 29 de noviembre. De momento, mañana habrá una prueba piloto con el entrenamiento del primer equipo, con público en tribuna y gol sur.

Y un nombre propio de la jornada de ayer fue el de Ricky Rubio. El jugador de El Masnou brilló con el Joventut en su visita a la pista del Bursaspor en partido de la FIBA Champions League. 24 puntos en su haber en este triunfo verdinegro por 68-79.

