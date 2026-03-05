Hoy en la portada de SPORT ponemos el foco en el futuro del Barça con el titular 'Generación 007'. El club azulgrana presume de una nueva camada de talento formada por jugadores nacidos en 2007 que ya empiezan a marcar el camino del primer equipo. Nombres como Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Marc Bernal representan una generación que apunta a ser la columna vertebral del Barça durante la próxima década. Formados en La Masia desde muy jóvenes, estos futbolistas ya se han convertido en referentes pese a su edad y simbolizan la continuidad del estilo y del ADN azulgrana.

La portada de SPORT de hoy jueves, 5 de marzo de 2026 / Sport.es

El Barça también afronta problemas en la defensa. Jules Koundé y Alejandro Balde estarán aproximadamente un mes de baja tras sufrir una lesión en el isquiotibial izquierdo, un contratiempo importante para el equipo en un tramo exigente de la temporada.

En clave madridista, una de las grandes preocupaciones en el club blanco es la situación de Kylian Mbappé. El delantero francés no está avanzando como se esperaba en su recuperación y existe el riesgo de que pueda quedarse sin disputar el próximo Mundial si no logra recuperarse a tiempo.

En la Copa del Rey, la Real Sociedad logró el billete para la gran final tras imponerse al Athletic Club, por lo que será el rival del Atlético de Madrid en la lucha por el título.

En el mundo del motor, Marc Márquez reflexiona sobre su futuro en MotoGP y asegura que la retirada es algo que no se puede planificar, dejando claro que seguirá compitiendo mientras mantenga la motivación y el nivel.