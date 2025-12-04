La portada de SPORT de hoy jueves, 4 de diciembre de 2025

El regreso de Raphinha ha sido un bálsamo para el Barça de Hansi Flick. 'O capitão' es el protagonista de la portada de SPORT de este jueves, convertido en líder indiscutible y aglutinando a todos los grupos del vestuario blaugrana, teniendo una influencia positiva en Lamine Yamal. Además, está convencido de que puede ganar la Champions con el Barça, priorizándola al Mundial.

Esta es la portada de SPORT de hoy

Si Raphinha es la noticia positiva en órbita blaugrana, la negativa es la lesión de Dani Olmo, quien se dolió del hombro justo después de marcar el segundo gol contra el Atlético. El egarense esquivará el quirófano pero para él se acabó 2025 futbolísticamente hablando. No regresará hasta el año que viene.

En San Mamés, el Real Madrid cumplió frente al Athletic, en el otro partido adelantado a la jornada 19 de LaLIga EA Sports. Dos goles de Mbappé y otro de Camavinga, quien acabó lesionado al igual que Trent, decidieron el choque.

Mala noche para el Girona, que fue el único equipo de la máxima categoría eliminado en la segunda ronda de la Copa del Rey hasta el momento. los de Michel cayeron frente al matagigantes de la competición, el Ourense CF, de la Primera Federación.

En el Barça femenino, la jovencísima Vicky López sabe que ha llegado su momento. Después de marcar uno de los goles del triunfo de España en la final de la Nations League, la madrileña deberá asumir el papel de suplir la baja de Aitana Bonmatí también en la escuadra de Pere Romeu.

Y ayer tuvo lugar una de las citas más importantes del deporte femenino en España, con la entrega de los premios Iberdrola en la sexta edición de la Gala Supera. El reconocimiento a las mejores deportistas del país en el acto celebrado en Madrid.

