La lesión de Pedri es la gran protagonista de la portada de SPORT de este jueves. El centrocampista ha sufrido una rotura en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda, una lesión que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego al menos hasta principios de diciembre. El futbolista canario, una de las piezas clave del conjunto azulgrana, volverá a perderse varios partidos en una temporada marcada nuevamente por los problemas físicos.

Esta es la portada de SPORT de hoy jueves, 30 de octubre de 2025 / Sport.es

En paralelo, el club trabaja a contrarreloj para que el Spotify Camp Nou abra sus puertas el próximo 7 de noviembre, fecha en la que se espera que los jugadores del Barça puedan ejercitarse por primera en el nuevo estadio vez ante la afición culé.

Por otro lado, en la capital, el Real Madrid vive momentos de tensión. Vinicius ha pedido perdón tras su lamentable espectáculo en el clásico, aunque sin mencionar a su entrenador Xabi Alonso.

En la Copa del Rey, el Sant Just plantó cara al Mallorca pese a caer eliminado y este jueves el Espanyol afronta su estreno copero ante el Atlètic Lleida.

En balonmano, el Barça está muy cerca de cerrar el fichaje de Smarason.

