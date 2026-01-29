Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La portada de SPORT de hoy jueves, 29 de enero de 2026

"FIESTA Y CALVARIO"

SPORT.es

La portada de SPORT de hoy, jueves 29 de enero de 2026 es: "FIESTA Y CALVARIO". El Barça remonta ante el Copenhague y se convierte en el único equipo de LaLiga en el top-8 de la Champions. Los de Hansi Flick lograron darle la vuelta al encuentro tras un arranque dudoso (4-1).

Por su parte, el Madrid naufraga estrepitosamente ante el Benfica de Mourinho en un partido con un final épico tras el gol del guardameta Trubin y jugará la repesca ante el Bodo/Glimt o el propio Benfica.

En cuanto al resto de equipos españoles, el Athletic de Valverde se despide de Europa tras caer ante el Sporting y el Atlético se queda fuera del top-8 tras caer en casa ante el Bodo/Glimt.

En el Open de Australia, Djokovic y Sinner pelearán por un puesto en la gran final y Alcaraz se medirá a Zverev en la otra semifinal, que se disputará en la madrugada del jueves al viernes.

