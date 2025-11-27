La portada de SPORT de hoy jueves, 27 de noviembre de 2025

La resaca de la derrota del Barça en el campo del Chelsea deja algunas dudas a la afición barcelonista, pero Hansi Flick está tranquilo y considera que tiene en sus manos la solución. Ese es el argumento principal de la portada de SPORT de este jueves. El técnico alemán cree que la vuelta de Pedri y de Raphinha dará el impulso que necesita al equipo. A ello se une la convicción de que la plantilla va a crecer en el plano físico y también la progresión de Lamine Yamal. Por otro lado, el regreso al Spotify Camp Nou también se observa como un factor para mejorar.

Estos son algunos de los motivos que invitan al optimismo de Flick. Alavés y Atlético son los próximos rivales en LaLiga EA Sports, mientras que el 9 de diciembre será el Eintracht quien ponga a prueba al conjunto blaugrana. El Barça buscará un triunfo, como los que lograron ayer Real Madrid y Atlético en Champions.

Cuatro goles de Kylian Mbappé dieron vida al Madrid de Xabi Alonso ante un Olympiacos que llegó a acercarse con un 3-4 pero que no logró neutralizar la ventaja blanca. En el Metropolitano, el Atlético tumbó al vigente subcampeón de la Champions League, el Inter, con un agónico gol de Giménez en el último minuto. Mientras, el Arsenal de Mikel Arteta sigue intratable: líder en solitario con pleno de puntos tras doblegar al Bayern Múnich en el Emirates.

Quien también celebró un triunfo en la Euroliga fue Xavi Pascual. Volvió al Palau Blaugrana con victoria frente al ASVEL Villeurbanne por 88-78. También regresó Thomas Heurtel... pero con el equipo visitante, llevándose la gran bronca de la que fuera su afición años atrás.

Y en motor, cada vez quedan menos días para que arranque el Dakar 2026. Laia Sanz presentó ayer su coche para esta edición y está muy ilusionada de cara a hacer algo grande: "Es mi gran oportunidad".

