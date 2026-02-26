La portada de SPORT de hoy jueves, 26 de febrero de 2026

Dani Olmo protagoniza la portada de SPORT de hoy jueves. El centrocampista de Terrassa concedió una entrevista exclusiva a SPORT en la que muestra el optimismo del vestuario de cara a hacer un gran papel en la Champions League esta temporada. "Sabemos cómo ganar la Champions", manifestó Olmo, destacando que el equipo ha tomado nota de cómo mejorar en Europa después de quedarse a las puertas de la final la temporada pasada.

El egarense reconoció también que tiene "una química especial" con sus compañeros Eric Garcia y Pedri. Además, Olmo confía en que el equipo pueda remontar la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético, pese al 4-0 de la ida en el Metropolitano.

Los jugadores del Barça vieron desde el sofá la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Champìons League que finalizó anoche. Su eterno rival, el Real Madrid, cumplió contra el Benfica y pasó a octavos con lo mínimo. Un 2-1 sin brillo y con la mala noticia del tremendo costalazo que se llevó su central Raúl Asencio y que le llevó al hospital.

En el Parque de los Príncipes, el PSG no pasó del empate contra el Mónaco pero hizo valer el 2-3 de la ida para meterse en la siguiente ronda. Los de Luis Enrique podrían ser rivales del Barça, lo mismo que el Newcastle.

Y cara y cruz para los representantes italianos en la máxima competición continental. La Atalanta levantó el 2-0 de la ida contra el Borussia Dortmund con un contundente 4-1 que aúpa a los de Bérgamo, mientras que la Juve se quedó a media machada: logró forzar la prórroga ante el Galatasaray con un 3-0, pero en la prórroga los turcos sentenciaron con dos goles. La 'Vecchia Signora' se despide de la Champions.

En basket, mal día para el Barça de Xavi Pascual en la Euroliga. El equipo blaugrana no pudo completar la remontada y cayó ante la Virtus en Bolonia por 85-80.

