La portada de SPORT de hoy jueves, 25 de septiembre de 2025

Dani Olmo es el protagonista de la portada de SPORT de este jueves, día en el que el Barça visitará al Oviedo en el Carlos Tartiere. El de Terrassa está en un buen momento y todo apunta a que Hansi Flick le concederá la titularidad contra los carbayones. Está claro que tanto el club como el entrenador han transmitido a Olmo su confianza total.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

A quien le queda un largo camino de recuperación es a Gavi. El joven jugador blaugrana vivió un duro despertar tras su intervención, al conocer el largo período en el que deberá estar de baja. No obstante, sus compañeros le han transmitido su incondicional apoyo en las últimas horas.

En los partidos de ayer, destacó la remontada del Atlético en la visita del Rayo Vallecano al Metropolitano. Julián Álvarez fue el artífice de un triunfo vital para los de Simeone a solo tres días de recibir al Real Madrid en el mismo escenario. Un hat-trick del argentino solucionó una papeleta que se le había puesto cuesta arriba al equipo colchonero.

Y en el mundo del motor, las miradas estarán puestas este finde semana en Japón, donde Marc Márquez puede corroborar lo que está cantado: su campeonato del mundo de MotoGP matemático. Lo esperaba después de 2.100 días desde que se coronó por última vez,

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!