La portada de SPORT de hoy jueves, 23 de octubre de 2025

El regreso de Raphinha puede ser una de las grandes noticias para el Barça de cara al Clásico del domingo en el Santiago Bernabéu. Y ese argumento se destaca en la portada de SPORT de hoy jueves. El brasileño ya se entrenó con el grupo y podría ser titular ante el Real Madrid, con la garantía de explosividad, presión y desborde que le caracteriza. Por ello ha sido reservado hasta el último momento.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Raphinha asistió al triunfo del Barça del pasado martes ante el Olympiacos, en una Champions en la que el Real Madrid sigue manteniendo su pleno de victorias. Esta vez, por la mínima ante la Juventus, con un gol de Jude Bellingham en la segunda parte y con un Courtois salvador para su equipo.

En el otro partido con presencia española de la jornada, el Athletic remontó el tempranero gol del Qarabag en San Mamés y logró su primera victoria en esta edición, tras las dos derrotas en los dos primeros encuentros.

Volviendo al Real Madrid-Barça, ayer se confirmó que Hansi Flick tendrá que cumplir su partido de sanción y no podrá sentarse en el banquillo visitante del Santiago Bernabéu. La doble amarilla que le mostró Jesús Gil el pasado sábado fue inapelable.

En nuestra edición de hoy recogemos una entrevista exclusiva con la central del Barça Mapi León, con motivo de su regreso a la selección española. "Tenía muchas ganas de volver, de aportar", declaró la aragonesa a SPORT.

Y en basket, hoy es noche de Euroliga en el Palau Blaugrana. El Barça de Peñarroya intentará derrotar al Zalgiris sin Darío Brizuela. Una baja sensible para el conjunto barcelonista.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.