La portada de SPORT de hoy jueves, 22 de enero de 2026

El Barça cumplió en su visita al Slavia Praga y llega a la última jornada de la fase de Liga de la Champions League con máximas opciones de colarse en el Top-8 y evitar la fase intermedia. '¡Grandes!' es el titular que preside la portada de SPORT de este jueves tras un 2-4 cimentado en la segunda parte, después de que los checos llegaran a igualar 2-2 antes del descanso con sendos goles a la salida de córner.

Esta es la portada de SPORT de hoy

A los de Flick no les queda otra que ganar en la última jornada al Copenhague en el Spotify Camp Nou para buscar una de las ocho primeras plazas. El choque directo entre PSG y Newcastle les favorece, pero deberá estar atento a las diferencias de goles de los equipos que también pueden llegar a los 16 puntos.

La peor noticia del partido para el cuadro blaugrana fue la lesión de Pedri ya entrada la segunda parte. El canario será sometido hoy a pruebas médicas para conocer el alcance de este contratiempo. Una temporada complicada para él en el capítulo de lesiones.

Otro de los equipos que tiene opciones de Top-8 es el Atlético, aunque se complicó la vida en el campo del Galatasaray. Pese a que los de Simeone se adelantaron con gol del hijo del técnico, Giuliano, un autogol de Marcos Llorente les condenó al empate final y su presencia entre los ocho primeros dependería de una goleada escandalosa ante el Bodo/Glimt.

Por su parte, el Athletic firmó una machada que le mete por ahora en el 'play in' con su victoria en Bérgamo frente a la Atalanta. Los de Valverde le hicieron, de paso, un favor al Barça.

Mientras, la Supercopa de España femenina vivirá el sábado un nuevo clásico. El Barça tuvo que sobreponerse a la expulsión de Kika Nazareth, pero remontó frente al Athletic y logró el pasaporte a la final.

En tenis, Carlos Alcaraz continúa intratable en el Open de Australia y avanzó a la tercera ronda tras deshacerse de Hanfmann en tres sets.

