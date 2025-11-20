La portada de SPORT de hoy jueves, 20 de noviembre de 2025

La sede del Comité Olímpico Español fue ayer el escenario de la Gala Valores 2025, organizada por SPORT. Hasta diez deportistas fueron homenajeados en este acto por su capacidad de trascender más allá de las victorias. Leo Messi, los hermanos Márquez, Jennifer Pareja, María Pérez... todos recibieron este galardón que hoy, como no podía ser de otra manera, protagoniza la portada de SPORT.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, el Barça ya prepara el partido contra el Athletic Club de este sábado en el Spotify Camp Nou con algunos futbolistas que vivirán su estreno oficial en este escenario. Uno de ellos es el lateral Gerard Martín, quien concedió una entrevista a SPORT. "No tenemos que cambiar nuestro estilo", destacó el jugador barcelonista.

Será el estreno en LaLiga EA Sports en el remozado escenario. Lo mismo que se producirá el 9 de diciembre en la Champions League. La UEFA dio el visto bueno a que a partir de ahora el equipo de Hansi Flick dispute sus partidos como local en la máxima competición continental en el coliseo barcelonista.

Por su parte, el equipo femenino afronta esta noche un duro examen en la Champions. Nada más y nada menos que visitar al Chelsea en Stamford Bridge. Un clásico europeo de primer nivel que, en caso de victoria blaugrana, convertiría al equipo de Pere Romeu en líder en solitario.

Y hablando de estrenos -o de reestrenos-, quien vive su primer partido de una nueva era blaugrana es Xavi Pascual en la Euroliga. El técnico dirigirá al Barça en la siempre difícil pista del Anadolu Efes.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!