El gran protagonista de la portada de SPORT de hoy es la derrota del FC Barcelona ante el PSG. En el duelo de Champions disputado en Montjuïc, el conjunto de Hansi Flick se vio superado por los parisinos (1-2).

Esta es la portada de SPORT de hoy jueves, 2 de octubre de 2025 / SPORT.es

El Barça arrancó el partido ganando, tras el gol de Ferran Torres, pero los de Luis Enrique tiraron de espíritu de campeón y lograron remontar tras los goles de Mayulu y Gonçalo Ramos.

Más allá del partido, la noticia del día es el acuerdo del club por la renovación de De Jong. Tal y como cuenta SPORT en exclusiva, el jugador renovará hasta 2029.

En los otros duelos de Champions, el Villarreal logró sumar su primer punto, el Dortmund venció ante el Athletic y el City no pudo sumar los tres puntos en Mónaco.

En clave madridista, al equipo de Xabi Alonso se le suma un nuevo problema. La figura de Valverde está en entredicho y su estima con el técnico tolosarra ha bajado exponencialmente.

En polideportivo, destaca la lesión de Juan Núñez. El jugador del Barça de baloncesto deberá pasar por el quirófano y estará ausente de las pistas durante los próximos seis meses.

Todo esto y mucho más en sus quioscos de confianza.