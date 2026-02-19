La portada de SPORT de hoy jueves, 19 de febrero de 2026

Lamine Yamal profesa la fe musulmana y esta semana inicia el Ramadán. Son cuatro semanas de abstinencia en las que no dejará de competir. Y lo hará en un momento en el que el Barça se juega mucho. Este es el tema principal de la portada de SPORT de este jueves. Para ello, el jugador tendrá que seguir unas pautas nutricionales especiales que le permitan seguir con el precepto y mantener su rendimiento deportivo. Es un período de crecimiento personal y fortaleza mental para él.

Mientras, el Barça trabaja para evitar otros casos como el de Dro y ha ideado una nueva fórmula para blindar La Masia. Así, en los contratos de las jóvenes promesas barcelonistas se establecen cláusulas que aumentan en función de los objetivos deportivos.

En clave electoral, seguimos atentos a las agendas de los precandidatos en plena recogida de firmas para pasar el corte. Se asoma a nuestra tribuna de opinión Eduard Romeu, con un artículo con el título de "Cuidado con las carteras".

Ayer se cerraron los partidos de ida del play-off de dieciseisavos de final de la Champions League. El Atlético se desconectó en el campo del Brujas y se dejó empatar (3-3) después de llegar a mandar por 0-2 y 2-3.

Quien sí que mandó fue Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha. El tenista de El Palmar doblegó a Royer por 6-2 y 7-5 y sigue firmando su mejor inicio de temporada.

En los Juegos Olímpicos de Invierno, hoy hay una gran cita para el deporte español con las pruebas de esquí de montaña. Oriol Cardona y Ana Alonso se apuntan a la lucha por las medallas.

Y hoy arranca la Copa del Rey de basket en el Roig Arena de Valencia. En nuestra edición de hoy encontrará un suplemento especial sobre un torneo plagado de estrellas que centrará toda la atención.

