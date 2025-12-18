La portada de SPORT de hoy jueves, 18 de diciembre de 2025

El Barça cumplió con creces en el último partido de la fase Liga de la Women's Champìons League. 'Líderes y a cuartos' es el titular que resume en la portada de SPORT lo que sucedió anoche en el estadio Jean Bouin. 0-2 ante el París FC para cerrar esta fase con las mejores cifras. Real Madrid y Atlético tendrán que buscar los cuartos de final en el play-off.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

En el equipo masculino, Ter Stegen tiene el balón en su tejado, nunca mejor dicho. El portero alemán está obligado a decidir si quiere irse en enero o continuar hasta final de temporada, ya que el club no piensa forzar su salida.

Por su parte, Ronald Araujo continúa trabajando en su recuperación total. El objetivo del central uruguayo es volver al equipo tras las fiestas navideñas. Un importante refuerzo para la defensa de Hansi Flick si se mantienen estos plazos.

En la directiva continúa la indignación por las andanadas que llegan desde Madrid hacia la línea de flotación del club. El presidente blaugrana, Joan Laporta, lo volvió a dejar claro ayer: "Lo el Madrid se sale de madre".

Y de lo que no salió el Real Madrid es de la Copa del Rey, aunque acabó pidiendo la hora en su visita al Talavera. Los de Xabi Alonso pasaron con polémica y apuros, pero respiraron cuando Cuadra Fernández pitó el final.

Mientras, Luis Enrique agrandó ayer su palmarés después de que el PSG conquistase la Copa Intercontinental en Doha. El Flamengo se lo puso difícil y forzó la prórroga y la tanda de penaltis, pero el meta parisino Safonov se lució con cuatro paradas en esa fase decisiva y dio el título al conjunto galo.

A nivel polideportivo, la noticia del día fue la ruptura entre el tenista Carlos Alcaraz y su entrenador, Juan Carlos Ferrero, después de siete años de relación profesional. Ambos separarán sus caminos a partir de la próxima temporada.

Todo esto y mucho más, hoy en la edición de SPORT. Recuerde que la podrá encontrar en su punto de venta habitual desde primera hora.