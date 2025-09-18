La portada de SPORT de hoy jueves, 18 de septiembre de 2025

El Barça inicia esta noche su camino en la Champions League 2025-2026. Lo hará visitando al Newcastle en Saint James' Park y ese es el principal argumento de la portada de SPORT de este jueves, 18 de septiembre. Frenkie de Jong regresa al equipo en el día que los de Flick intentarán poner la primera piedra para resolver el reto que les quedó pendiente la temporada pasada.

Los barcelonistas esperan tener mejor suerte en Inglaterra que el Atlético. El conjunto de Diego Pablo Simeone vio cómo el Liverpool le dejaba sin puntuar en el tiempo añadido. Un testarazo de Van Dijk fue inapelable para Oblak y supuso el 3-2 final en Anfield.

Quien sigue intratable en la competición es el vigente campeón. El PSG se olvidó de las bajas y goleó en el Parque de los Príncipes al Atalanta. Un 4-0 que permite soñar al equipo de Luis Enrique que, por cierto, se enfrentará al Barça en la jornada 2.

En basket, el Barça arrancó a lo grande su participación en la Lliga Catalana. Victoria ante el MoraBanc Andorra por 81-90, en un partido en el que brilló con luz propia Kevin Punter.

La cruz de la jornada fue para la escuadra española femenina de tenis, que dijo adiós a la Billie Jean King Cup a las primeras de cambio. Ucrania fue el verdugo de Paula Badosa y compañía.

