La portada de SPORT de hoy jueves, 16 de octubre de 2025

Eric Garcia es el protagonista principal de la portada de SPORT de este jueves. El polivalente jugador del Barça repasó la actualidad blaugrana en una entrevista exclusiva y dejó claro que el equipo de Flick tiene "calidad para superar el año pasado". Un mensaje de optimismo para la afición.

Esta es la portada de SPORT de hoy

El defensa también reconoció que el partido contra el Benfica de la temporada anterior fue clave para él -"a partir de ahí me gané la confianza del míster", señaló- y espera que su renovación se haga efectiva "lo antes posible".

Como todos los barcelonistas, Eric se llevó ayer una nueva alegría dada por el equipo femenino, que solventó con una nueva goleada su segundo partido en la Champions. 0-4 en el campo de la Roma con una nueva exhibición de superioridad.

Si antes Eric Garcia hablaba de renovación, quien firmó ayer su continuidad fue Frenkie de Jong. El neerlandés amplió su compromiso con el FC Barcelona hasta junio de 2029. "Quiero seguir ganando títulos", confesó.

En basket, el Barça de Peñarroya afronta hoy un nuevo partido de la Euroliga en el escenario más lejano de esta temporada. El equipo blaugrana visita al Dubai con la moral por las nubes después del partidazo del martes contra el Maccabi. Y en la Eurocup, el Baxi Manresa se impuso al Hapoel a puerta cerrada y en medio de las protestas contra Israel.

