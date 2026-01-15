La portada de SPORT de hoy jueves, 15 de enero de 2026

El debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid no podía ser peor. '¡Ridículo espantoso!' es el titular que preside la portada de SPORT de este jueves. El Albacete, equipo de la zona baja de LaLiga HyperMotion, puso en evidencia la crisis blanca con un 3-2 que echa a la entidad que preside Florentino Pérez de la Copa del Rey. "Entiendo que se califique como fracaso", reconoció el sustituto de Xabi Alonso nada más acabar el partido del Carlos Belmonte.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Los números son contundentes: el Real Madrid ha perdido dos títulos en cuatro días y afronta muy tocado los próximos compromisos. El primero, el próximo sábado en el Santiago Bernabéu contra el Levante. Se avecina tormenta en Chamartín.

Mientras, el Barça afronta esta noche su compromiso de octavos de final de la Copa en El Sardinero. Le espera un Racing en un duelo de líderes, ya que los cántabros encabezan la clasificación de LaLiga HyperMotion, igual que los de Hansi Flick en LaLiga EA Sports.

En la Liga F Moeve, el Barça protagonizó una nueva exhibición en el Johan Cruyff. Las jugadoras de Pere Romeu golearon al Atlético por 5-0, en un monólogo liderado por Alexia Putellas y Claudia Pina.

Malas noticias para la representación española en el Dakar. Carlos Sainz perdió ayer sus opciones de victoria en la categoría de coches, mientras que en motos Schareina ocupa la tercera posición.

Y esta tarde arranca el Europeo de balonmano con un exigente compromiso para los Hispanos. La selección se estrenará contra la potente Serbia.

