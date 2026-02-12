La portada de SPORT de hoy jueves, 12 de febrero de 2026

Se consumó el fracaso de Florentino Pérez. El Real Madrid abandona definitivamente el proyecto de la Superliga y este es el tema principal de la portada de SPORT de este jueves. El gran plan del mandamás blanco queda enterrado. La renuncia madridista resuelve las disputas legales que se habían derivado de este proyecto fallido.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Todo ello sucedió el día antes de que el Barça abra las semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano contra el Atlético. La alerta climatológica en Catalunya motivo que la expedición barcelonista viajara anoche a Madrid. Lo hizo sin Rashford, quien ya no participó en el último entrenamiento. Si los de Flick quieren lograr el triplete, todo pasa por eliminar a los de Simeone en esta ronda.

Una ronda que se inició anoche en San Mamés, con el primer asalto del derbi vasco. Un gol de Turrientes dio la victoria a la Real Sociedad, que vislumbra la final.

En nuestra edición de hoy recogemos una nueva entrega de la entrevista exclusiva con Deco. El director deportivo del FC Barcelona reconoce que la idea inmediata "es buscar un delantero y un central".

Y ayer, nueva jornada de preparación en los test de Bahréin de Fórmula 1. Los problemas crecen para Aston Martin. Lance Stroll saltó a la pista pero tuvo que detener la acción tras detectar una anomalía en los datos del motor Honda.

Noticias relacionadas

Estos son algunos de los argumentos informativos que encontrará hoy en su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.