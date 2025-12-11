La portada de SPORT de hoy jueves, 11 de diciembre de 2025

La portada de SPORT de este jueves lo resume con contundencia: “Pep se sale con la suya”. El Manchester City logró una victoria clave ante el Real Madrid (1-2) en un duelo marcado por el dominio del conjunto de Pep Guardiola, que volvió a imponer su idea en un escenario siempre exigente. El tropiezo deja muy tocado el proyecto de Xabi Alonso, incapaz de frenar el plan de los ingleses.

Esta es la portada de SPORT de hoy, 11 de diciembre de 2025 / Sport.es

El City generó ocasiones de sobra para ampliar la ventaja, pero fue Courtois quien evitó una goleada mayor. Aun así, la afición del Bernabéu despidió a los suyos entre críticas y pitos, reflejo del mal momento que atraviesa el equipo.

También en Champions, el Athletic Club firmó una actuación de mérito ante el Paris Saint-Germain. Los leones resistieron ante el campeón, aunque el punto obtenido les obliga a seguir luchando para mantener sus opciones europeas. Más duro fue el golpe para el Villarreal, que cayó 2-3 ante el Copenhague y se despidió definitivamente de Europa. El cuadro castellonense pagó caros sus errores defensivos y no pudo culminar la remontada en una noche amarga en La Cerámica.

En clave culé, la portada también apunta al momento complicado de Robert Lewandowski, que está firmando su temporada más difícil desde que llegó al Barça y acumula registros goleadores muy por debajo de los que marcó la campaña pasada.

En Champions femenina, el Barça dio un golpe sobre la mesa con un solvente 3-1 ante el Benfica y ya acaricia los cuartos. El conjunto azulgrana mantiene su paso firme en Europa y confirma las buenas sensaciones de las últimas semanas.

