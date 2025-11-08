La portada de SPORT de hoy, domingo 9 de noviembre de 2025 es: "NO SE PUEDE FALLAR". El Barça, lejos de su mejor versión, visita a un Celta en racha con la necesidad urgente de ganar para no descolgarse del liderato.

El equipo acumula ya tres salidas consecutivas sin vencer y Flick no quiere que se repitan los errores defensivos que lastran al equipo.

En la jornada de Liga, el Atlético de Madrid no perdonó en casa ante el Levante (3-1) y el Villarreal asaltó sin problemas el RCDE Stadium ante el Espanyol (0-2), para colocarse momentáneamente segundo en la tabla.

Hoy será el día del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, que se la juegan ante Rayo Vallecano (16:15 horas) y Celta de Vigo (21:00) respectivamente, ambos choques a domicilio en visitas muy exigentes.

En Fórmula 1, Lando Norris se llevó la pole en la jornada de la decepción de Red Bull en el GP de Brasil. Alonso partirá 11º en parrilla este domingo y Sainz saldrá 15º en la carrera.