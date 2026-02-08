La portada de SPORT de hoy domingo, 8 de febrero de 2026

El Barça volvió a ganar en LaLiga EA Sports, en la vista del Mallorca al Spotify Camp Nou. Y uno de los nombres propios del partido fue el de Marc Bernal, protagonista de la portada de SPORT de este domingo. El canterano marcó un golazo para cerrar el triunfo de los de Hansi Flick que supone su estreno realizador con el primer equipo. Lewandowski y Lamine Yamal marcaron los otros dos tantos en un choque en el que debutó otro canterano, Tommy Marqués.

Todo esto sucedió el día en el que se conoció la noticia de que el Barça se apea oficialmente del proyecto de la Superliga. El club lo dio a conocer a través de un comunicado al mediodía de ayer. Florentino Pérez se queda solo en una iniciativa que ha hecho aguas.

La jornada de LaLiga EA Sports sigue hoy, con un Valencia-Real Madrid en Mestalla precedido por una nueva rajada de Arbeloa arremetiendo contra el Barça. En esta ocasión, cargando por el 'caso Negreira'. Por su parte, el Girona jugará esta tarde en Sevilla después de que se tuviera que aplazar ayer el partido a causa de las condiciones climatológicas adversas en Andalucía.

Una de las grandes noticias que nos dejó el sábado fue el triunfo de la selección española de fútbol sala en la final del Europeo, contra Portugal. El gran protagonista del partido fue el jugador del FC Barcelona Antonio, autor de un 'hat trick' y MVP de la finalísima.

Finalmente, la edición de hoy recoge una entrevista con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Invierno que ya se están disputando en Milán-Cortina. "Hay opciones de medallas, pero en los Juegos no hay milagros", señaló.

