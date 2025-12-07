Los grandes protagonistas de la portada de SPORT de hoy son el Barça y Leo Messi. El conjunto culé superó al Betis por 3-5 en una victoria en la que el gran protagonista fue Ferran Torres. El delantero marcó tres goles en la primera mitad para encarrilar el partido. Otra de las grandes sorpresas del duelo fue Roony Bardghji, que estuvo en el once inicial i marcó su primer gol como jugador culé.

Esta es la portada de SPORT de hoy domingo, 7 de diciembre de 2025 / SPORT.es

La otra gran figura del día fue la de Leo Messi. El astro argentino sigue agrandando su leyenda y levantó un nuevo título (su número 48). Guiando al equipo en todas las rondas del playoff, terminó coronándose campeón en la final de la MLS ante los Vancouver Whitecaps (3-1). El título tuvo además un valor especial, porque supuso la despedida perfecta para Sergio Busquets y Jordi Alba, que este sábado cerraron sus extraordinarias carreras.

En clave madridista, el Real Madrid, tras la victoria del FC Barcelona, busca recuperar el rumbo en casa ante el Celta de Vigo (21:00).

Todo esto y mucho más en sus quioscos de confianza.