La portada de SPORT de hoy domingo, 5 de octubre de 2025

Los problemas crecen para Lamine Yamal. La lesión que le apartará hoy del partido contra el Sevilla y también de la convocatoria con la selección española puede alargarse más de lo previsto. Tanto, que en estos momentos es duda para el Clásico contra el Real Madrid. Hansi Flick quiso quitar hierro a la polémica con la Federación, pero desveló que la baja puede ser de mayor duración. Tampoco estará con la Sub-21 Marc Bernal, recién recuperado de una lesión que le ha mantenido más de un año en el dique seco.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Esta tarde (16:15 h.), los de Flick intentarán seguir líderes en su visita al Sánchez Pizjuán, después de que el Real Madrid venciera ayer al Villarreal con polémica tras un dudoso penalti a Vinícius y con la incertidumbre del estado de Mbappé, quien se retiró lesionado.

Ayer fue un gran día para el Girona, que por fin logró su primera victoria en el campeonato. Los de Míchel derrotaron al Valencia en Montilivi por 2-1. Esta tarde, el Espanyol tendrá una prueba de fuego en casa, con la visita del Real Betis.

En el mundo del motor, se disputa el GP de Indonesia de MotoGP. Marc Márquez, ya campeón mundial, saldrá noveno y Bezzecchi se impuso ayer en la carrera al sprint.

Y en basket, el Barça debuta hoy en la Liga Endesa y lo hará sin Nico Laprovittola, quien estará KO durante un mes.

Un domingo intenso que puede preparar desde primera hora con su edición de SPORT. ¡No se lo pierda!