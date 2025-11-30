La portada de SPORT de hoy domingo, 30 de noviembre de 2025

Al Barça le costó reponerse de la derrota del pasado martes contra el Chelsea. El Alavés se adelantó en el primer minuto, pero los de Flick reaccionaron rápido, con el empate firmado por Lamine Yamal y el doblete de Dani Olmo. 'Reacción de líder' es el titular que preside la portada de SPORT de este último día de noviembre. El conjunto blaugrana acabó la jornada del sábado en la primera posición provisional tras un choque en el que siguió evidenciando problemas defensivos.

Esta noche, el Barça estará pendiente de lo que suceda en Montilivi. El Real Madrid visita a un Girona con ganas de plantar cara al equipo de Xabi Alonso. Será en el último partido de la jornada dominical.

Y ayer, el Atlético demostró que sigue estando en forma y se llevó los tres puntos contra el Oviedo gracias a un doblete de Sorloth en la primera parte. La próxima cita de Simeone y los suyos será el próximo martes en el Spotify Camp Nou, con el partido adelantado a la jornada 19.

Por su parte, el Espanyol afronta esta tarde un complicado compromiso en el campo del Celta. Los de Manolo González quieren seguir soñando, aunque el conjunto olívico no se lo va a poner nada fácil.

Emoción por todo lo alto en el GP de Qatar de Fórmula 1. Piastri saldrá en la pole después de imponerse ayer en la carrera al sprint, lo que le permite apretar a Norris en la lucha por el título.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.